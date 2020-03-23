Korona ile yatıyor korona ile kalkıyoruz haklıyız çünkü; vaka sayısı gitikçe artıyor artan ölümlerle birlikte.

Önceden hissedilip alınan önlemlerle birlikte tüm dünyayı saran büyük bir bela olarak seyrini giderek artıran koronavirüs tehlikesi gün geçtikçe artırılan önlemlere rağmen kolay atlatılmayacağa benziyor.

İlçelerimizi,illerimizi,ülkeyi,dünyayı,tüm insanlığın ortak derdi haline gelen virüsün, beklenmedik bir şekilde yayılması,böyle bir sonuca varacağını hayal dahi edemeyen tüm dünyayı düşürdüğü telaşla ortalığı kasıp kavurdu toz duman etti.

Nasıl ve ne zaman bu salgından kurtulacak insanlık?

İnsanlığın yakın tarihinde böylesi yaşanmayan bu büyük illet insanlığın çabası ve mücadelesi ile yok olacak;ancak geride bıraktığı tahribatın izlerini silemeyeceği gibi yeni bir dünya düzeni mi? Getirecek!

Alınan önlemlere uyalım

Devletimiz ;milletin bu sıkıntılı süreçten çıkması adına elinden gelenin en iyisini vakit kaybetmeden İtalya,İran,ispanya,fransa yada diğer ülkelerde olduğu gibi büyük felaketlerin yaşanmaması adına önemli tedbirler almaya devam ederken virüsün yayılmasının önlenmesi noktasında en büyük görev bu salgın karşısında bilinçli ve kurallara uyacak olan bizlere düşüyor.

Bügüne kadar vürüse karşı mücadele de yayılmasını yavaşlatacak ve bitirecek önlemler de olumlu gelişmeler yaşanıyor.

İnancımız tam

Her sıkıntılı süreçte olduğu gibi bugünleri de anlının akıyla çıkmayı toplumsal anlamda ki birlik ve beraberlikle bu ülkemizi ve tüm insanlığı saran illeten kurtulacağı ümidini taşıyor inancımızı kaybetmiyoruz.

Koronavirüs iletinden bir an önce kurtulup hayatın durma noktasına geldiği bu günleri kaldığımız yerden emin adımlarla devam edeceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz.

Bu mücadele de başta Sağlık Bakanlığımıza,gecesini gündüzüne katıp bizler için mücadele eden ;doktorlarımız,hemşirelerimiz,sağlık memurlarımız,tıp teknisyelerimiz,eczacılarımız ismini sayamadığım tüm sağlık çalışanlarına.

Polislerimize,zabıtalarımıza ve diğer tüm personelerimize bir kez daha halk adına teşekkür ediyorum.

Evde kal Türkiye!