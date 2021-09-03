YAŞLILARDA DÜŞME RİSKİNİN ÖNLENMESİ

Yaşlanma süreci ile birlikte organizmanın yıpranması ve

fonksiyonlarının bozulması yaşlı bireylerde çevresel faktörlere

uyum sağlayabilme yeteneğini azaltmaktadır. Bu uyum kaybı

yaşlıda denge yeteneğinde azalmaya yol açmaktadır.

Yaşlanma ile etkilenen kas gücü, eklem mobilitesi,

proprioseptif, vestibüler ve görme kayıpları da postüral

kontrolün sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Düşme, 65 yaş

üzeri bireylerde her üç kişiden birinde görülmektedir ve

fonksiyon kayıplarına, kırıklara bazen de ölümlere neden

olmaktadır.

Denge değerlendirilmesi klinik ortamda uygulanabilen basit

testlerden bilgisayar kontrollü cihazlarla yapılan ileri

ölçümlere kadar değişik şekillerde yapılabilir.

Denge problemlerinin ve düşmenin önüne geçebilmek için

egzersiz programı öncesi kapsamlı bir değerlendirme

gereklidir. Detaylı muayene ve değerlendirme için mutlaka

uzman doktorunuza ve fizyoterapistinize danışın. Kişinin

demografik özellikleri, düşme durumları(daha önce düşme

hikayesi var mı, düşme tekrarladı mı?), hipertansiyon,diyabet

gibi eşlik eden hastalıkları, reçeteli ilaçları, yardımcı yürüme

cihazları sorgulanmalıdır.

Günlük olarak yapılabilecek basit denge egzersizleri:

Ayakta dururken tek ayak üzerinde durabildiğiniz kadar

uzun durunuz, daha sonra ayak değiştiriniz. Düşmemek için

mutlaka yakınınızda tutunabileceğiniz bir yer olmalıdır.

Bir başka egzersiz parmak topuk yürüyüşüdür. Ellerinizi

kullanmadan sandalyeye oturup kalkma hareketini tekrarlı bir

şekilde yapabilirsiniz.

Egzersiz ve fiziksel aktivite düzenli olarak yapılmazsa

kazanılan dayanıklılık, esneklik ve kuvvet hızla geri

kaybedilir. Düzenli egzersiz yapmayı kolaylaştıracak ve cazip

hale getirecek planlar yapınız. Örneğin yalnız yürümeyi

sevmiyorsanız bir yürüyüş arkadaşı edininiz ya da yürümek

yerine bahçe işleriyle uğraşmak gibi sevdiğiniz bir aktiviteyi

yapınız.

Düzenli egzersiz ile ne kadar ilerlediğinizi görmek egzersiz

yapma isteğinizi arttırabilir. Egzersiz programına başlamadan

önce bir kat merdiveni ne kadar sürede çıkabildiğinizi, 6

dakikada ne kadar yol yürüyebildiğinizi ve tek ayak üzerinde

ne kadar süre durabildiğinizi ölçerek not edin. Daha sonra 8

hafta sonra aynı ölçümleri tekrar yapın.

Sağlıklı haftalar.

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