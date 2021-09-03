YAŞLILARDA DÜŞME RİSKİNİN ÖNLENMESİ

Yaşlanma süreci ile birlikte organizmanın yıpranması ve
fonksiyonlarının bozulması yaşlı bireylerde çevresel faktörlere
uyum sağlayabilme yeteneğini azaltmaktadır. Bu uyum kaybı
yaşlıda denge yeteneğinde azalmaya yol açmaktadır.
Yaşlanma ile etkilenen kas gücü, eklem mobilitesi,
proprioseptif, vestibüler ve görme kayıpları da postüral
kontrolün sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Düşme, 65 yaş
üzeri bireylerde her üç kişiden birinde görülmektedir ve
fonksiyon kayıplarına, kırıklara bazen de ölümlere neden
olmaktadır.
Denge değerlendirilmesi klinik ortamda uygulanabilen basit
testlerden bilgisayar kontrollü cihazlarla yapılan ileri
ölçümlere kadar değişik şekillerde yapılabilir.
Denge problemlerinin ve düşmenin önüne geçebilmek için
egzersiz programı öncesi kapsamlı bir değerlendirme
gereklidir. Detaylı muayene ve değerlendirme için mutlaka
uzman doktorunuza ve fizyoterapistinize danışın. Kişinin
demografik özellikleri, düşme durumları(daha önce düşme
hikayesi var mı, düşme tekrarladı mı?), hipertansiyon,diyabet
gibi eşlik eden hastalıkları, reçeteli ilaçları, yardımcı yürüme
cihazları sorgulanmalıdır.
Günlük olarak yapılabilecek basit denge egzersizleri:
Ayakta dururken tek ayak üzerinde durabildiğiniz kadar
uzun durunuz, daha sonra ayak değiştiriniz. Düşmemek için
mutlaka yakınınızda tutunabileceğiniz bir yer olmalıdır.
Bir başka egzersiz parmak topuk yürüyüşüdür. Ellerinizi
kullanmadan sandalyeye oturup kalkma hareketini tekrarlı bir
şekilde yapabilirsiniz.
Egzersiz ve fiziksel aktivite düzenli olarak yapılmazsa
kazanılan dayanıklılık, esneklik ve kuvvet hızla geri
kaybedilir. Düzenli egzersiz yapmayı kolaylaştıracak ve cazip
hale getirecek planlar yapınız. Örneğin yalnız yürümeyi
sevmiyorsanız bir yürüyüş arkadaşı edininiz ya da yürümek
yerine bahçe işleriyle uğraşmak gibi sevdiğiniz bir aktiviteyi
yapınız.
Düzenli egzersiz ile ne kadar ilerlediğinizi görmek egzersiz
yapma isteğinizi arttırabilir. Egzersiz programına başlamadan
önce bir kat merdiveni ne kadar sürede çıkabildiğinizi, 6
dakikada ne kadar yol yürüyebildiğinizi ve tek ayak üzerinde
ne kadar süre durabildiğinizi ölçerek not edin. Daha sonra 8
hafta sonra aynı ölçümleri tekrar yapın.
Sağlıklı haftalar.