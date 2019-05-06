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6 Mayıs 2019
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Yaşlılara saygı

Salim Taşcı Salim Taşcı

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‘‘İnsan hissettiği yaştadır!’’ deseler de nüfus cüzdanları geçerlidir…

Yaşlılık hangi yaşta başlar sorusu kadük kalmakla beraber, biz 65 yaş üstünü yaşam standartlarını göz önüne alarak  yaşlı kabul edelim..! Ama halen 80 yaşında olup da koşu yapanlara rastlamıyor değiliz… Büyükşehir Belediyeleri 65 yaş üstü vatandaşlara otobüsleri ücretsiz yapmıştır, gel gör, ki özel halk otobüslerinden hayli yakınan insanlar çoğunluktadır…

70 yaşını devirmiş bir dostumuzla sohbet ediyorduk, hadi iyisin otobüslere bedava biniyorsun dediğim de, dostumuz öyle bir hayıflandı, ki hayret etmedim desem yalan olur…

İşte anlattıkları; ‘‘bazı otobüsler durakta bile durmuyorlar, bazı sürücüler kapı  aralığından bakıp, yaşlı olduğunu görünce arabanın kapısını bile açmadan yollarına devam ediyorlar. Engelli vatandaşlarımızın da hiç şansları olmadığını da belirtmek isterim…’’ dedi…

Neden belediyelere şikayet etmiyorsunuz? Sorumun karşılığını gülmekle verdi… Arkadaşımızın gülmesinin altında yatan  gerçeği biz anladık da, anlaması gerekenler anlar mı acaba?!

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Salim Taşcı
Salim Taşcıhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteci-yazar, şair. 1945, Sorgun / Yozgat doğumlu. Bazı kitaplarında Salim Halid Bozoklu imzasını kullandı. Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında Sancak adlı gazetenin sahibi olana kadar, Milliyet, Tercüman ve Adalet gazetelerinde yazdı. Emlak ticaretiyle uğraşıyor. Sonsöz Gazetesi'nde köşeleri çok ilgi çekiyor!

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