Yaşlılara saygı

‘‘İnsan hissettiği yaştadır!’’ deseler de nüfus cüzdanları geçerlidir…

Yaşlılık hangi yaşta başlar sorusu kadük kalmakla beraber, biz 65 yaş üstünü yaşam standartlarını göz önüne alarak yaşlı kabul edelim..! Ama halen 80 yaşında olup da koşu yapanlara rastlamıyor değiliz… Büyükşehir Belediyeleri 65 yaş üstü vatandaşlara otobüsleri ücretsiz yapmıştır, gel gör, ki özel halk otobüslerinden hayli yakınan insanlar çoğunluktadır…

70 yaşını devirmiş bir dostumuzla sohbet ediyorduk, hadi iyisin otobüslere bedava biniyorsun dediğim de, dostumuz öyle bir hayıflandı, ki hayret etmedim desem yalan olur…

İşte anlattıkları; ‘‘bazı otobüsler durakta bile durmuyorlar, bazı sürücüler kapı aralığından bakıp, yaşlı olduğunu görünce arabanın kapısını bile açmadan yollarına devam ediyorlar. Engelli vatandaşlarımızın da hiç şansları olmadığını da belirtmek isterim…’’ dedi…

Neden belediyelere şikayet etmiyorsunuz? Sorumun karşılığını gülmekle verdi… Arkadaşımızın gülmesinin altında yatan gerçeği biz anladık da, anlaması gerekenler anlar mı acaba?!