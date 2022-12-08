Yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aralık ayı içinde 2,1 milyar TL tutarında yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Aralık ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Yanık, yaklaşık 940 milyon TL de engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti. Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda aralık ayında 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” dedi.