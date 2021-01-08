Yaşlı kadının 157 bin lirasını alan telefon dolandırıcıları, kredi çektirmek de istemiş

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da, telefonla aradıkları Birsen D.’ye (69) kendilerini ‘savcı’ ve ‘polis’ olarak tanıtıp, kandırarak, 150 bin liralık altını ile 7 bin lirasını alan, 3’ü Suriye uyruklu 5 şüpheli, Şanlıurfa’da yakalandı. Birsen D.’nin evine gece yarısı gidip, altın ve paraları alan şüphelilerin, kısa süre sonra tekrar arayıp, bu kez bankadan 60 bin lira kredi çekmesini istedikleri belirlendi.

Olay, 6 Ocak Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında, Meram ilçesi Alavardı Mahallesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Birsen D.’yi telefonla arayan kişi, kendisini ‘savcı’ olarak tanıtıp, adının FETÖ terör örgütü operasyonuna karıştığı ve evdeki para ile altınları incelemeleri gerektiği yalanını söyledi. Telefondaki kişiye inanan Birsen D. de evinde 150 bin lira değerinde altın ile 7 bin lirasının olduğunu belirtti. Gece yaşlı kadının evine giden şüpheliler, para ve altınları alıp, hızla uzaklaştı.

60 BİN LİRA DA KREDİ ÇEKTİRMEK İSTEMİŞLER

Kısa süre sonra Birsen D.’yi tekrar telefonla arayan şüpheliler, bu kez ‘Abla biz polisiz, seni bu durumdan kurtaracağız. Bu yüzden 60 bin lira bankadan kredi çekmen gerekiyor’ yalanını söyledi. Birsen D. de sabah saatlerinde bankaya gidip, kredi başvurusunda bulundu. Kredisinin onaylanmasını bekleyen Birsen D., kendisini ziyarete gelen kızına durumu anlattı. Kızı ise annesinin dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi.

ŞANLIURFA’DA YAKALANDILAR

Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından şüphelilerin Şanlıurfa’da oturan Suriye uyruklu Mervan M. (24), Mohammed E. (24) ve Hüseyin El D. (30) ile Salih G. (57) ve Salih K. (66) olduğunu saptadı. Ardından Şanlıurfa polisiyle birlikte operasyon düzenlenirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı. Birsen D.’nin 150 bin lira değerinde altını ile 7 bin lirası da operasyonda ele geçirildi. Konya’ya getirilen 5 şüpheli, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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