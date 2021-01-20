Yaşlı çift, sobadan sızan gazdan etkilendi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen yaşlı çift, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Doğancı Mahallesi Dere Sokak’ta meydana geldi. Cemalettin ve Fatma K. çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Bu sırada telefonla arayan oğulları ile görüşen çift sobadan duman çıktığını ve etkilendiklerini söyledi. Oğulları hemen sağlık ekiplerini arayarak, haber verdi. İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, çifti ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaşlı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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