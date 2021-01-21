Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (1)

ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu yaşlı çift ile torunları, yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle’de müstakil bir evde yaşayan Suriye uyruklu Nuri Ahmet El Canot, eşi Saye El Fayyet ile torunları Dünya El Saavi’den haber alamayan yakınları adreslerine gitti. Eve giren yakınları yaşlı çift ile torunlarını hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı çift ile torunlarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini saptadı.

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