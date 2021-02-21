Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında öldü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) YOZGAT’ın Şefaatli ilçesinde tek katlı müstakil evde sobadan çıkan yangında, Bekir Şahin (80) ile aynı yaştaki eşi Melek Şahin hayatını kaybetti.

Kale Mahallesi’nde Bekir ile Melek Şahin çiftinin yaşadığı tek katlı müstakil evde sabaha karşı soba nedeniyle yangın çıktı. Çiftin evinden dumanlar yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra çatısı ve duvarı çöken eve girdiklerinde çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Şahin çiftinin cesetleri küle dönen evden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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