Yaşlı çift elektrikli battaniyeden çıkan yangın sonrası öldü

Bahattin ALBAYRAK / DİDİM (Aydın), (DHA) AYDIN’ın Didim ilçesinde, elektrikli battaniyeden çıkan yangın sonucu Kemal Küçük (85) ve Müşerref Küçük (83) çifti, dumandan zehirlenerek öldü.

Efeler Mahallesi Ege Caddesi üzerinde bulunan Maliyeciler Sitesi’nde yaşayan Kemal Küçük (85) ve Müşerref Küçük (83) çifti, elektrikli battaniyeyi fişe takıp uyudu. Bir süre sonra elektrikli battaniyenin arızalanması sonucunda battaniye yandı. Bugün saat 02.30 sıralarında evden yükselen dumanı gören komşuları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kontrol ettikleri evde yaşlı çifti bulundukları yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Küçük çiftinin öldüğü belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede ise, elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu yangının başladığı kaydedildi. Küçük çiftinin cenazeleri, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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