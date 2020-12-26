Yaşlı adamın yalnız yaşadığı ev, sobadan çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Ergün AYAZ- DERİNCE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak olan Millet Bahçesi konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şehirlerimizi,...