Yaşlı adamı, torunu boğarak öldürmüş

Barış KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. İlçeye bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile...