Yaşlı adamı öldürüp kuyuya atan şüpheliler, adliyeye sevk edildi

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de Remzi Kuzal’ı (76), başına sert bir cisimle vurup öldürdüğü iddia edilen H.B. ile cesedi birlikte su kuyusuna attığı belirtilen Y.Ö. ve M.N.E. adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi’nde meydana geldi. Mezitli ilçesinde yalnız yaşayan Remzi Kuzal’dan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kuzal’ın bulunması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, H.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesi doğrultusunda merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi’ndeki bir su kuyusunda itfaiye ekipleriyle birlikte yapılan aramada, Kuzal’ın cesedine ulaşıldı. Su kuyusundan çıkarılan Kuzal’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

HIRSIZLIKLA SUÇLADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

H.B.’nin emniyetteki ifadesinde, Remzi Kuzal’ı kendisini hırsızlıkla suçladığı için başına sopa ile vurarak öldürdüğünü, Y.Ö. ve M.N.E. ile kiraladıkları araçla dağlık arazide kuyuya attıklarını söyledi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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