Yaşlı adamdan geriye ölümünden bir gün önce çekilen fotoğrafı kaldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, dün fenalaşınca sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Bayram Karaca (54), bugün tekrar rahatsızlandı. Hastanede tedaviye alınan Karaca yaşamını yitirirken, geriye gazetecilerin rahatsızlandığı ilk gün çektiği fotoğrafı kaldı.

Elmatepe Mahallesi’nde yaşayan Bayram Karaca’dan dün yakınları haber alamayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden ekipler, Karaca’yı yatağında yatarken buldu. Sağlık ekipleri, çeşitli rahatsızlıkları bulunan Karaca’ya müdahalede bulunduktan sonra evden ayrıldı. Bugün de akşam saatlerinde yeniden rahatsızlanan Bayram Karaca için sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Karaca, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karaca’nın ilk belirlemelere göre solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

SON FOTOĞRAFINI GAZETECİLER ÇEKTİ

Bayram Karaca’nın rahatsızlandığı ilk gün haber yapmak için evine giden gazeteciler tarafından yatakta yatarken fotoğrafı çekilmişti. Karaca’nın soğuk bir evde yalnız başına yaşadığı görüldü. Karaca’dan geriye, ölümünden bir gün önce çekilen fotoğrafı kaldı.

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