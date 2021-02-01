Yaşlı adam, yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te yalnız yaşayan Hasan Yavuz (95), fişe taktığı elektrikli battaniyeden çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Kurbanbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Yavuz, evinde elektrikli battaniyeyi fişe takıp, uyudu. İddiaya göre, bir süre sonra elektrikli battaniyenin arızalanması sonucu yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Eve giren itfaiye ekipleri, Hasan Yavuz’u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yavuz’un dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hasan Yavuz’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI