Yaşayan tarih Muazzez İlmiye Çığ’a yaşam boyu onur ödülü

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ ne yaşayan tarih Muazzez İlmiye Çığ’ı layık gördü. Bu sene pandemi nedeni ile sanal olarak gerçekleşecek ödül töreninde Çığ’a ödülü takdim edilecek.

Özgür ALTIN/ANKARA

2008 yılından itibaren her yıl çağdaş Türk kadınını ülkemizde ve dünyada en iyi şekilde temsil eden kadınlara TÜKD tarafından Önder Kadın Ödülü veriliyor. Bu sene ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ ise tarihe tanıklık etmiş ve yanı zamanda bir biliminsanı olan Muazzez İlmiye Çığ’a verilecek. Ödül töreni pandemi nedeni ile sanal olarak gerçekleşecek.

Ödülün için Sayın Çığ’a bir mektup gönderen Genel Başkan Hülya Yüksel; “ Atatürk kızına bu ödülü vermekten onur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖRNEK MÜCADELEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Hülya Yüksel’in mektubu şöyle; “ Sayın Muazzez İlmiye Çığ, Sümerolog TÜKD 1949 yılında Cumhuriyetin ilk üniversite mezunu kadınları tarafından kurulmuş 71 yıllık kamu yararına çalışan bir dernektir. Aynı zamanda Avrupa ve Dünya Üniversiteli Kadınlar Federasyonu’nun güçlü bir üyesidir. TÜKD’nin amacı, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, kız çocukları ve kadınların en yüksek seviyede eğitime erişmelerini, karar mekanizmalarında yer almalarını sağlamak ve ülkenin kalkınmasına destek olmaktır.”

2008 yılından beri verilen ödüle vurgu yapıldı; “ Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak 2008 yılından itibaren her yıl çağdaş Türk kadınını ülkemizde ve dünyada en iyi şekilde temsil eden kadınlara ‘Önder Kadın Ödülü’ verilmektedir. Birinci Dünya Savaşı’ nda doğumunuzla başladığınız hayat mücadelesinde Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet’in kuruluşu, Atatürk’ün devrimleri olmak üzere Türkiye tarihinin en önemli anlarına tanıklık ederek, Atatürk’ün hatırasını yaşatan tam bir Cumhuriyet kadını olmanız, Cumhuriyetin ilk kurumlarından Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nin ilk mezunlarından olup mesleğinizi en iyi şekilde icra ederek Sümerler’i günümüzde tanıtan Sümerolog kimliğiniz ile tarihte iz bırakmanız ve kelimelerle ifade edemeyeceğimiz kadar çalışmalarınız ile ülkemizde ve dünyada Türk kadınını en iyi şekilde temsil ettiğiniz için, Genel Merkez Yönetimi ve yirmi altı şubemizin oyları ile ‘2020 yılı Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün size verilmesi uygun görülmüştür. Atatürk’ün kızları olarak hepimize rol model olmuş bir Atatürk kızına bu ödülü vermekten onur duyuyoruz. Atatürk’e ve cumhuriyete bağlılığınızı sürdürme sözümüz olarak kabul edebileceğiniz bu ödül ile tüm kadınlara örnek mücadeleniz için teşekkür ediyoruz.”

Ödül töreni 26 Kasım 2020 saat 14.30’da pandemi nedeniyle internet ortamında yapılacaktır.