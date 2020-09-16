Yaşar’dan Başkent için birlik mesajı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu ve Erhan Aras ile birlikte Ankara Kent Konseyi’ni ziyaret etti.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Yürütme Kurulu üyeleri ile Gençlik Parkı içerisinde bulunan Kent Konsey Kabul Salonu’nda bir araya gelen Başkan Yaşar “Ankara Cumhuriyetin başkenti. Her zaman söylüyorum, bu kente sahip çıkmak sadece Ankara’da yaşayanların görevi değil. Ankara, tüm Türkiye’nin sahip çıkacağı bir şehir. Hep birlikte elimizi taşın altına koymaya devam edelim” dedi.

Ankara’dan koparılacak bir kıymığa bile ayağa kalkmamız lazım

Bir yıldır sürdürdüğü başarılı çalışmalarından dolayı kent konseyine teşekkür eden Başkan Yaşar “Daha önce kent konseyi kanunu çıkmış ama amacına uygun bugüne kadar şehirlerimizde işletilememiş. Kent konseyi kente sahip çıkmaktır. Kentin kültürüne, ekonomisine sahip çıkmak, sosyalleşmesine önem vermektir. Kentlinin birbiriyle tanışıp kaynaşmasına zemin hazırlamaktır ama bunun yanında da genel idarenin ve yerel idarenin kente yaptığı yatırımların da denetlenmesi, öncelikli yatırımların belirlenmesi, halkın yatırımlara sahip çıkmasını sağlamak kent konseyinin asıl görevidir.Ama maalesef ülkemizde bugüne kadar bu noktaya tam olarak ulaştığımızı söyleyemeyiz. Başkentler devletlerin simgesidir. Başkent ne kadar güçlü olursa ülke o kadar değer kazanır. Onun için Ankara’ya sahip çıkmak her yurttaşımızın görevi. Bu görevi topluma yaymak da sivil toplumların, kent konseylerinin işidir. Bugüne kadar Ankara’mızın kültürel güzelliklerini bırakın dünyayı, Türkiye’ye bile tanıtamamışız. Memur şehri olarak kurulan Ankara bugün, içinde 12 adet sanayiyi, 11 tekno parkı barındıran bir sanayi, üretim şehridir. Onun için Ankara bizim, hepimizin. Ankara’dan koparılacak küçücük bir kıymığa tüm sivil toplum kuruluşlarının ayağa kalması lazım” diye konuştu.

Kent Konseyinden Başkan Yaşar’a teşekkür

Kent Konseyi olarak bir yılı geride bıraktıklarını anlatan ve faaliyetler hakkında bilgi veren Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da; “Yenimahalle’deki birleştirici gücü bizlere her zaman ilham kaynağı olan Fethi Başkan’a hem bu kent konseyi ruhunun bu kentte oluşmasına sağladığı katkılar, hem kuruluşumuzdan bugüne kadar verdiği destek hem de nazik ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Fethi Başkan Yenimahalle’de toplumun bütün kesimlerini bir araya getirme başarısını gösterdi. Biz de kent konseyi olarak bunu başarmaya çalışıyoruz” dedi.

Yılmaz, ziyaretin sonunda Başkan Yaşar’a günün anısına Atatürk’ün Ankara’ya gelişini sembolize eden bir hediye verdi.