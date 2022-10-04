YAŞAR VE DERYA BEDAVACI ANKARALILARLA BULUŞTU

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri” ile çok sayıda sanatçıyı Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında; Ümitköy’de Yaşar, Elmadağ’da Derya Bedavacı şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. Ayrıca, Elmadağ Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi önünde panayır alanı kuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarafından düzenlenen “Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri” Ekim Ayı’nda da devam ediyor.

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Ücretsiz bir şekilde yaz boyunca çevre ve merkez ilçelerde birbirinden ünlü sanatçılarla açık hava konseri düzenleyen ABB bez Ümitköy’de Yaşar, Elmadağ’da ise Derya Bedavacı’yı Başkentlilerle buluşturdu.

YAŞAR EN SEVİLEN ŞARKILARINI BAŞKENTLİLERLE SÖYLEDİ

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekim ayının ilk gününde, Ümitköy Arcadium AVM Otopark’ında sanatçı Yaşar’ı sevenleriyle buluşturdu.

Kendine özgü yorumuyla şarkılarını Başkentliler ile buluşturan Yaşar, “Yazı bitirirken Ankara’da sahne almak benim için çok güzel. Ankara’nın bendeki yeri çok özel… Beni dinlemeye gelen herkese ve Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

ELMADAĞ’DA DERYA BEDAVACI RÜZGÂRI ESTİ

Elmadağ’da sevenleriyle bir araya gelen sanatçı Derya Bedavacı ise kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Elmadağ Hasanoğlan Kent Meydanı önünde sahne alan Derya Bedavacı, “Böyle halk konserlerini çok seviyoruz çünkü moral oluyor. Mansur Yavaş’ın özellikle pandemi sonrası sanatçılara da destek olmak amacıyla yaptığı etkinlikleri yakından takip ediyordum. İçinde yer almak da nasip oldu. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, konser sırasında sahneden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı görüntülü arayarak Elmadağlılarla buluşturdu.

Ankara Kent Orkestrası’nın sahne aldığı Elmadağ’da, çocukların ve ailelerinin eğlenceli vakit geçirmesi için de panayır alanları da kuruldu. Kukla oyunundan palyaçolara, yüz boyama etkinliğinden yarışmalara kadar birçok etkinliğin düzenlendiği panayır alanlarına çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

KONSERE 7’DEN 70’E YOĞUN İLGİ

Açık hava konserlerini 7’den 70’e aileleri ile birlikte izlemeye gelen ve keyifli anlar yaşayan Başkentliler de memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Aysu Eryılmaz: “Ücretsiz olması ekonomik açıdan çok rahatlatıyor bizi. Yaşar’ı çok seviyorum. Teşekkür ediyorum.”

-Aslı Bircan: “Daha öncede Yeni Türkü konserine gelmiştik. Çok güzel oluyor ve devamını bekliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.”

-Ahmet Küçük: “Ücretsiz olmasından çok memnunuz. Çok eğleniyoruz. Teşekkür ederiz.”

-Kutluhan Kaya: “Şu anda ortam çok canlı. İyi ki böyle bir organizasyon yapılmış.”

-Elif Özkan: “Çok mutluyuz. Mansur Başkan’a çok teşekkür ederiz. Ankara’nın gelmiş geçmiş en iyi başkanı oldu.”

-Harun Ertunç: “Uzun zamandır beklenen bir organizasyondu. Dolayısıyla her iki başkana teşekkür ediyor ve devamını bekliyorum.”

-Ahmet Çalatlı: “Hasanoğlan için güzel bir etkinlik. Emeği geçen başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim.”

-Tuğçe Gülaç : “Açıkçası çok mutluyuz. Hasanoğlan’da bu tarz etkinlikler hiç olmuyordu. Çok mutluyuz sevinçliyiz. Mansur Başkan’ımıza teşekkür ederiz.”

-Tuğba Ulus: “İnsanları kaynaştırmak için güzel bir organizasyon. Teşekkür ederiz.”