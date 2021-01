Yaşar, “Uğur Mumcu, önümüzü aydınlatmaya devam ediyor”

Bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci- Yazar Uğur Mumcu, saldırının gerçekleştirildiği Ankara’daki evinin önünde düzenlenen törenle anıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Mumcu Ailesi’ni ziyaret eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Faili Meçhuller Anıtı’na ve Mumcu’nun hayatını kaybettiği alana da karanfil bıraktı.

Uğur Mumcu yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor

Uğur Mumcu’nun yazdığı eserler ve sergilediği örnek gazetecilik tavrı ile Türkiye’nin demokrasi yolunu aydınlatmaya devam ettiğini söyleyen Yaşar, “Türkiye Cumhuriyeti, Uğur Mumcu gibi aydınların açtığı yolda ilerleyerek çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşacaktır. Uğur Mumcu’nun aydınlığı hiç bitmeyecek. Karamsarlık içinde olmamamız gerekiyor. Her gün heyecanımızı artırmalı ve bu ülke için canlarını veren aydınlarımızın ışığında yolumuza devam etmemiz lazım. Bunun için de birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Uğur Mumcu gibi demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne yürekten inanarak, bağımsız bir Türkiye için kol kola yürümeliyiz” dedi.

Mumcu kadar cesur olabilsek

Uğur Mumcu’nun her türlü baskıya ve tehdide rağmen doğru bildiği yoldan sapmadığını belirten Yaşar “Onu yolundan döndürmek için bin türlü yola başvurdular. Ancak Uğur Mumcu ülkesinin geleceği için yanlış gördüğü her konuda konuşmaya, yazmaya devam etti. Biz de ülkesini milletini seven insanlar olarak onun gösterdiği cesareti gösterebilirsek ülkemizin yarınları daha aydınlık olacaktır. Uğur’u sevenlerin, ona gönül verenlerin, Uğur gibi aydınlık yüzlerin Türkiye’de her zaman var olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.