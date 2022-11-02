Yaşar Nevşehirli öğrencilerle buluştu

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Genç Nevşehirliler Derneği tarafından düzenlenen 11’nci geleneksel kahvaltı programına ev sahipliği yaptı.

Yenimahalle Belediyesi Nergis Salonu’nda düzenlenen etkinliğine Başkan Yaşar’ın yanı sıra Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Genç Nevşehirliler Derneği Başkanı Ziya Ağca, bürokratlar ve çok sayıda Nevşehirli öğrenci katıldı.

Yaşar, “Daha iyisini öğrenmek için okuyun”

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Nevşehirli gençlere seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türkiye’nin içinde bulunduğu eğitim sistemi maalesef adaletli değil. Türkiye’de üniversite sayısı daha az iken dünya genelinde ilk 500’e giren 5-6 üniversitemiz varken bugün üniversite sayısı artmasına rağmen sıralamaya girebilen üniversitemiz bulunmuyor. Üniversite öğrencilerimiz eşit şartlarda eğitim alamıyor. Üniversiteyi okumanız için aileleriniz büyük sıkıntılar yaşıyor. Ancak okulu bitirince büyük bir işsizlik sorunu ile karşılaşıyorsunuz. Sizlere önerim sınıf geçmek için değil daha iyisini öğrenmek ve kendinizi alanınızda geliştirmek için okuyun” dedi.

Cumhuriyetin değerleri ülkeyi aydınlığa çıkarak

Yaşar, “Devlet, Anayasamıza göre eşit eğitim, güvenlik ve sağlık hakkını vatandaşına vermek zorundadır. Maalesef özellikle eğitimde bu durum gerçekleşmiyor. Cumhuriyeti kuranlar devrimlerine eğitimle başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ülkenin gelişimini eğitimde gördü. Bizim Cumhuriyetimiz İran, Libya, Arabistan değil. Bizim Cumhuriyetimiz demokratik laik Türkiye Cumhuriyetidir. Bu Cumhuriyetin değerlerini ne zaman tam olarak hayata geçirirsek o zaman sizin de yönünüz aydınlık olacaktır. Daha iyi eğitilmiş, üreten, sorgulayan, tepkisini gösteren, haksızlıklara karşı direnebilen toplumun yetiştiği zaman Türkiye’nin yolu aydınlığa çıkacaktır. Göreve geldiğimizden beri anaokulu seviyesinden başlayarak üniversite hazırlık sürecine kadar eğitime tam destek verdik. Gerek devlet okullarına gerekli desteği verdik gerekse açtığımız eğitime destek merkezleri ile çocuklarımızın sınavlarda başarı göstermesine katkı sunduk. Eğitimi her zaman ön planda tuttuk ve bu düşünceyle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Yaşar’a teşekkür

Eğitime ve gençlere verdiği destekten dolayı Başkan Yaşar’a teşekkür plaketi takdim eden Genç Nevşehirliler Derneği Başkanı Ziya Ağca da “Derneğimiz maddi ve manevi anlamda öğrencilere büyük destek sunuyor. Bu süreçte bize destek olan hemşerilerimize, büyüklerimize ve etkinliğimizde ev sahipliği yaparak desteğini sunan Fethi Başkan’a teşekkür ediyorum” dedi.