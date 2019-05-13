Yaşar, GİMAT esnafıyla iftar sofrasında buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) esnafı ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Hilton Garden Inn’de gerçekleşen iftar yemeğinde GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, yönetim kurulu üyeleri ve esnaflar ile birlikte iftar açan Başkan Yaşar, esnaf tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

“Ramazan ayı hoşgörü, sevgi, kardeşlik ayıdır”

Kuran tilaveti ile başlayan programda GİMAT esnafı, dualarla birlikte oruçlarını açtı.

Yemeğin ardından esnaflara seslenen Başkan Yaşar, “Ramazan paylaşmaktır, mazlumlara, muhtaçlara sahip çıkmaktır. Ramazan barış ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı bir aydır. Ramazan ayı hoşgörü, sevgi, kardeşlik ayıdır. Ramazan aynının sevgi ve hoşgörü içerisinde yaşanmasını temenni ediyorum. Esnaflıktan gelen bir belediye başkanı olarak her zaman yanınızdayım. Bugün burada sizlerle iftar sofrasında bulunmaktan onur duydum” dedi.

Hoş sohbetlerle geçen iftar yemeği semazen gösterisi ile devam ederken, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Mustafa Özcan’ın seslendirdiği ilahilerle son buldu.