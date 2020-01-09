Güreşte 2020 yılının ilk uluslararası heyecanı İstanbul’da yaşanacak. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası bugün İstanbul Bağcılar Olimpik Kapalı Spor Salonunda başlayacak. Müsabakalar TRT Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak



Dünya Güreş Birliğinin (UWW) açıkladığı 2020 takvimine göre milli sporcular, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde ilk ciddi sınavlarını Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası’nda verecek.



Kadınlar ve erkekler serbest stilde bugün gerçekleştirilecek organizasyona İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Avrupa Şampiyonasında mindere çıkacak olan Serbest Erkekler ve Bayanlar milli takımını büyük ölçüde belirleyecek olan bu turnuvaya yaklaşık 15 ülkeden katılım olacak.

Dünyanın önde gelen güreşçilerinin mindere çıkacağı bu turnuva da zevkli ve çekişmeli müsabakalar yaşanacak. 125 kg da Avrupa Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül’ün milli takım kampında antremanlar sırasında talihsiz bir şekilde omuzundan sakatlanması sonrasında 125 kg da Avrupa Şampiyonasında kimin mindere çıkacağı sorusuna da Yaşar Doğu Turnuvasında güreşseverler cevap bulacak.



Bu önemli organizasyonun ardından milli güreşçilerimiz,15-18 Ocak tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek olan Matteo Pellicone Ranking Series de mindere çıkarak Avrupa ve Dünya Olympic Qualifying Turnuvaları öncesinde seri başı olmak için puan getiren bu önemli turnuva da ter dökecekler.

Ardından 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda güreşçilerimiz mindere çıkarak, hem altın madalya hemde Kalifikasyonlar öncesi yine puan mücadelesi içinde olacaklar.