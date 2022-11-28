Yaşar, belediyenin öğretmen kadrosuyla yemekte buluştu

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediye bünyesinde istihdam edilen bine yakın öğretmeni 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla akşam yemeğinde ağırladı. Meydan AVM Lamode Düğün Salonu’ndaki etkinlikte öğretmenler çalınan müziklerle doyasıya eğlendi.

Başkan Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe öğretmenlerin yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran da katıldı.

Bine yakın öğretmenimize istihdam sağlıyoruz

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Gecede öğretmenlere hitap eden Başkan Yaşar, “Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Sizler geleceğimizin planlayıcılarısınız. Sizin yetiştirdiğiniz bu çocuklar ileride ülkemizin barış ve huzur dolu günler görmesinde söz sahibi olacaklar. 14 yıldır Yenimahalle’deki tüm okullarımızı özel okulların seviyesine çıkarabilmek için belediye olarak seferber olduk. Okul öncesi eğitim de bizim işimiz değil, öyle olmasına rağmen bugün ilçemize 14 adet kreş yaptık, 2 bin 500’e yakın öğrencimizi geleceğe hazırlıyoruz. Kütüphanemiz yoktu, bugün etüt merkezlerimiz ve kütüphanelerimiz var. Spor merkezlerimiz, havuzlarımız, spor akademimiz var. Belediye olarak bünyemizdeki bu merkezlerde bine yakın öğretmene istihdam sağlıyoruz. Eğitime destek vermek geleceğe, barışa sevgiye, üretime, adaletli bir ülkenin yapılaşmasına destek vermektir. Aydınlık bir Türkiye için emek veren tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun” dedi.

Gönüllerince eğlendiler

Öğretmenlerin gönüllerince eğlendiği gecede, Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları da birbirinden güzel şarkı ve türküleri öğretmenler için yorumladı.