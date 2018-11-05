*Başkan Yaşar’dan Ankaragücü’ne tribün desteği

Ankaragücü’nün her zaman yanında olan, kulübe desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Osmanlı Stadı’nda oynan Kayserispor-Ankaragücü müsabakasında da Başkent ekibini yalnız bırakmadı.

Spor Toto Süper Lig’in 11’inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kayserispor’u 3-1 yendi.

Maçı; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ile birlikte izledi. Taraftarlar arasında yerini alan ve maçı soluksuz izleyen Başkan Yaşar, gelen her golle büyük sevinç yaşadı.

Ankaragücü 5. Sıraya yükseldi

Ankaragücü’ne 3 puanı getiren golleri Mustafa El Kabir, RicardoFaty ve Kubilay Kanatsızkuş atarken Kayserispor’un maçtaki tek golünü ise penaltıdan Chery kaydetti. Konuk ekipte Kana-Bıyık 75. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Geçtiğimiz hafta da Fenerbahçe deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönen ve son 2 maçında 6 puan çıkaran Ankaragücü, 5 maçlık yenilmezlik serisini Sivasspor galibiyetiyle sonlandıran Kayserispor’u 3-1 mağlup ederekligde üst üste 3’üncü maçını kazandı.MKE Ankaragücü bu sonuçla 19 puanla 5’inci sıraya yükseldi.