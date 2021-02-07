Yaşamını, Parkinson hastası eşine ve otizmli oğluna adadı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da yaşayan Arif Okatan (48), yaşamını Parkinson hastası eşi ve ağır otizmli oğluna adadı. Eşi ve oğluna bakabilmek için işini dahi bırakan Okatan, “Kendimi onlara adadım, onların yanından ayrılamıyorum” dedi.

Finike ilçesinde yaşayan Durkadın (45) ve Arif Okatan çiftinin, Muhammed Ali (17) ve Muhammed (21) adlı iki çocukları dünyaya geldi. Muhammed Ali’nin gelişmesindeki yavaşlıktan şüphelenen çift, yapılan doktor kontrolünde ağır otizmli olduğunu öğrendi. Çift çocuklarıyla ilgilenirken, bu kez anne Okatan’ın rahatsızlığı ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde Durkadın Okatan’ın Parkinson hastası olduğu belirlendi.

Bunun üzerine aile tedavi için ev ve işlerini bırakıp Antalya’ya yerleşti. Ancak tedavi olumlu yönde ilerlemedi ve Durkadın Okatan, 2016 yılında yatağa bağımlı hale geldi. Arif Okatan, ev içerisinde kısa mesafe yürüyüşleri dışında yürüyemeyen eşine ve ağır otizmli oğluna bakabilmek için, bahçıvanlık işini bıraktı. Şu an sadece evinde ailesiyle ilgilenen Arif Okatan, eşi ve çocuğunun her ihtiyacını karşılıyor. Okatan, sadece ağır otizmli oğlu Muhammed Ali ile evlerinin önündeki parka yürüyüş için dışarı çıkıyor.

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü, aile ile yakından ilgileniyor. İl Müdür Yardımcısı Eşref Edip Ekmen geçen günlerde aileyi ziyaret ederek taleplerini dinledi. Eşi ve çocuğunun uyku saatlerinin farklı olmasından dolayı uykusuzluk yaşadığını belirten Arif Okatan, “1999 yılında eşime teşhis koyuldu ama biz bu kadar ilerleyeceğini hiç düşünmedik. Onlarca ameliyat geçirdi. Oğlum yüzde 96 ağır engelli raporu var. Eşim de Parkinson hastası. O günden bu yana ben eşim ve çocuğuma adadım kendimi. Onların yanından ayrılamıyorum, tüm günümü onlarla birlikte geçiriyorum. Bu durumdan şikayetçi değilim. Alışmaya, yaşamaya çalışıyorum” dedi.

Eşini hastaneye götürürken oğlunu bırakamadığı için hep birlikte gitmek zorunda kaldıklarını belirten Okatan, “Eşim ağrılardan duramıyor, sık sık hastaneye gidip geliyoruz. Hastane dışında dışarı çıkmıyorum. Oğlumun rahatsızlığı doğuştan, bir mucize olsaydı da eşim en azından iyileşebilseydi. Biraz daha iyi olsak, hep beraber mutlu olsak. Ama yine de şükür bu halimize. Eşimi asla yalnız bırakmam” diye konuştu.

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