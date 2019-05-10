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10 Mayıs 2019
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Teknoloji Haberleri

Yaşam Boyu Başarı ödülüne aday gösterildi

Editör Editör

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Dr. Marta Karczewicz yüksek kaliteli video akışını tüm dünyada ulaşılabilir hale getiren çalışmalarıyla Yaşam Boyu Başarı kategorisinde Avrupalı Mucit Ödülü’ne aday oldu.

400’den fazla patente sahip, video sıkıştırma alanındaki çalışmalarıyla dünyanın önde gelen isimlerinden Qualcomm Technologies Genel Müdür Yardımcısı Dr. Marta Karczewicz, Avrupa Patent Ofisi’nin ödüllerinde finale kalan 3 adaydan biri oldu. 400 aday arasından bu noktaya ulaşan Dr. Karczewicz, video codec bileşenleri odaklı çalışmalarıyla data tüketimini azaltıp dosya boyutlarını küçülterek yüksek kaliteli video akışını tüm dünyada ulaşılabilir hale getirmesiyle biliniyor.

Karczewicz’in Qualcomm Technologies’de yaptığı çalışmalar sonucunda yüksek kaliteli video akışı, video konferansı, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının mobil cihazlarda kullanımının yolunu açtı. Ayrıca AVC ve HEVC gibi çeşitli video sıkıştırma standartlarına aracı olan buluşlarıyla video eğlence endüstrisini dönüştürerek online video akış sitelerinin yaygınlaşmasını sağladı. Tüm dünyada yaygınlaşan video sıkıştırma teknolojisi sayesinde izleyiciler istediği film ve dizileri mobil cihazlarından izleyebiliyor.

Avrupa Mucit Ödülleri teknolojik gelişime önemli katkıda bulunan ve insanların günlük hayatlarını icatlarıyla iyileştiren Avrupalı mucitlere veriliyor. Avrupa Patent Ofisi’nin son derece prestijli Yaşam Boyu Başarı kategorisi, uzun süreli katkı sağlamış ve dönüm noktası niteliğindeki patentli icatlarıyla hem teknoloji dünyasını hem de toplumu etkileyen tek bir kişiye veriliyor. Ödüller 20 Haziran 2019’da Viyana’da düzenlenecek olan törende sahiplerini bulacak.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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