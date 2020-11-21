Yasaklara takılınca berberde  tıraş olamadan ayrıldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni getirilen kısıtlamaların başlamasına 10 dakika kala berbere gelen müşteri tıraş olmadan çıkmak zorunda kaldı.

Genelge gereği İslahiye’de saat 20.00 itibarıyla esnaflar müşterilerini uyarıp iş yerlerini kapattı. Restoran, lokanta ve pastaneler ise masa ve sandalyelerini kaldırarak paket servisi hizmeti vermeye başladı. Polis ve zabıta ekipleri tarafından esnaflar gerek yaya olarak gerekse araçlardan yapılan anonslarla yasağa uymaları yönünde uyarıldı.

Yasağa 10 dakika gelen müşterisini ger çevirmek zorunda kalan berber Ahmet Yılmazer, “Müşterimizi yasağa 10 dakika kala gelince yetişmez diye tıraşa alamadım. Biz de yasağa uymak zorundayız” dedi

FOTOĞRAFLI