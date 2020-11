Yasaklar yanlış anlaşılınca sokaklar boş kaldı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da bu akşam başlayacak olan sokağa çıkma yasağı yanlış anlaşılınca kentin en işlek caddelerinde yok denecek kadar insan sirkülasyonu yaşandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlar dün akşam uygulanmaya konuldu. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00’de alışveriş merkezleri, marketler, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da yasaklara uyuldu ve dün saatler 20.00’yi gösterdiğinde iş yerleri kepenk indirdi. Esnaf bugün saat 10.00’da da iş yerlerini açtı. Ancak, bu kez sokaklar boş kaldı. İlk başta açıklanan yasakların uygulama saatleri kafaları karıştırınca vatandaş kendi kendine sokağa çıkma yasağı koydu. Durum böyle olunca da Antalya’nın en işlek cadde ve sokaklarında yok denecek kadar insan sirkülasyonu yaşandı.

DHA’nın sokakta mikrofon uzattığı bazı vatandaşların, sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaşadıkları tereddüt, konuşmalarına yansıdı.

Muratcan Işık yasakların yanlış anlaşıldığını belirterek, “Ben sosyal medyadan sokağa çıkma yasağı olduğunu gördüm. O yüzden dün akşam da çıkamadım. Kimin ne dediği belli değil ki. Bilmiyorum ki şu anda da millet dışarıda. Ceza yesek ne olacak? Hatta yasak mı değil mi ondan da emin değilim. Hiçbir fikrim yok. Korkuyorum ağabey yalan değil. Şimdi polis görsem kaçacağım” dedi. Muhabirin “Korkmayın şu an sokağa çıkma yasağı yok” demesi üzerine Işık, “İşte onu bilmiyordum. Az önce teyzem yanıma kahvaltıya gelecekti ama yasak dedi. Ben de ondan öğrendim yasak olduğunu ama baksanıza millet dışarıda geziyor. Yapacak bir şey yok” diye konuştu.

Remziye Sultan Ağca da insanların sokakta olmamasının nedeninin ‘korku’ olduğunu ifade ederek, “Sokağa çıkma yasağını insanlar ya yanlış anladı, ya da çok korkuyorlar. Ama ben korkmuyorum” dedi.

Nur Şadiye Elmalıoğlu ise koronavirüs vakalarının arttığı belirterek, “İnsanlar onun için çıkmıyorlar. Doğrusunu yapıyorlar. Ben de acil işim vardı diye çıktım. Çok güzel oldu. Bunu daha önce yapmamız lazımdı. Bu vatandaşın da aldığı bir tedbir. Ancak bu şekilde önüne geçebiliriz. Tek tek her birey kendisini kontrol edecek. İnşallah bu tedbir devam etsin ki atlatabilelim” diye konuştu.

Esnaf Yusuf Öztürk ise dün akşam saat 20.00’de iş yerini kapattığını, sabah 10.30 gibi de açtığını belirterek artık sokakların boş olacağını söyledi.

Sercan Çobanoğlu da insanların sokağa çıkma yasağını yanlış anladığına dikkati çekerek, “Şu an saat 11’e çeyrek var ve gördüğünüz gibi caddemiz çok boş. Ne esnaf, ne de halk sokakta. Hala bir korku ve tedirginlik var. Çıkarsam ne olur diye. İnşallah bu da bir an önce aydınlanır” dedi.

FOTOĞRAFLI