Yasaklar başladı, polis kontrol noktalarını artırdı

Derya EVREN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelgeyle saat 20.00 ile 10.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polislerin denetimleri de arttı. Bursa’da çok sayıda bölgede oluşturulan uygulama noktalarında vatandaşlar yasağa uymaları konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda 81 ilin valiliğine genelge gönderildi. Genelge kapsamında, bugün saat 20.00 ile yarın saat 10.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Alınan kararın ardından kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çok sayıda farklı bölgede uygulama noktaları oluşturdu. Yasağın başladığı ilk dakikalarda uygulama noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, yasağı ihlal eden vatandaşları uyarıp, evlerine gönderdi. Uygulamaların tüm gece devam edeceği ve ekiplerin saat 10.00’a kadar görev başında olacağı bildirildi.

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