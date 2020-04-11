Bizler hayatın her safhasında bilinçsiz davrandığımız, yaşadığımız sürece ; huzursuzluğumuz, mutsuzluğumuz artar; acımız, acılarımız döllenir.

İki günlük sokağa çıkma yasağıyla korona virüs belasına karşı yeni ve daha kapsayıcı bir önlem getirildi.

Sebep riski en aza indirmek, o bizleri öldüreceğine biz onu öldürelimde artık hayatımız normale dönsün diye. Bütün dünya baş edemedik. Virüsün büyüğü cehalet ya…

Genelge yayınlandı Zonguldak başta olmak üzere 30 büyük il çok değil 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Daha doğrusu virüs riskinin fazla olduğu illerdi buralar. Bilanço düşer diye

Akıl tutulması

Evde ekmek var mı? İki güne yeter mi?

Sorusuyla karşı karşıya kalmak ve sonrasında hayır cevabı almak

Bir anda herkesi saran açlık korkusuyla günlerden beridir. Virüsle mücadelede de ciddiyeti anlamamız açısından ‘ Sağlık için Evde Kal Türkiye, Hayat eve sığar’ kulanılan bu pekte tesir etmediğini anladığımız propagandalar anlamını hepten yitirdi.

Bir anda caddelerde ki trafik, fırın, market , manav vb. önünde oluşan uzun kuyruklar…

İki günlük ihtiyaç listsesinde en fazla ne olabilir.

Ekmek, sigara, su, alkol, manav alışverişi normal ihtiyaçlar.

Çoğunluk dışarı çıkma yasağından yanaydı. Madem sağlığımızı tehtid eden bir vürüs var alına bilecek en etkili yöntem bu olmalı diye.

Etkili yöntem normal, ihtiyaçlar normal peki bizler normal miyiz normal davrandık mı?

Sosyal mesafe kuralına uyulacak biçimde sıralarda sabırlı bir şekilde; fırın, manav, bakkal önünde ihtiyaçlarımızı karşılamak adına maskeli, eldivenli bir şekilde bekleyecektik. Klasikleşmiş burası Türkiye lafını bir anda unutarak.

Sonuç ortada

Günlerdir yapılan uyarılar ve bu uyarıların uygulanması adına yapılan kısıtlamalar, kurallar çiğnendi hem de sakız gibi.

Virüs üredi desek yeridir.

Neden mi?

Ne sosyal mesafe, ne eldiven, ne maske üçü bir arada kuralına tam anlamıyla uyulmadı da ondan.

Birde ehlikeyf insanlar var ki maskesiz çıkmış, sosyal mesafeyi çiğnediği yetmiyormuş gibi içtiği sigara da cabası hemde püfür püfür. Kamusal alan kavramını böylelerine anlatmalı.

Herkesi evinde ki buzdolabı yada yiyecek dolabı tam takırmış gibi kıtlık ve açlıktan ölme korkusu sardı.

Hepimiz yaşamayı çok seviyoruz ya bu şekilde üst üste binmekle virüsten öleceğimiz aklımıza gelmedi bile.

Hem haksızlık hem de ayıp ettik

Kimlere dersen

Geceli gündüzlü mücadele edip bir hasta kurtarmak için hastahane koridorlarında yatan evlerine gidemeyen sağlıkçılarımıza yine onlara iş çıktı.

Her gün kameralar karşısına geçip güncel bilgiler verip sosyal mesafe , hijyen, eldiven, maske sağlık için her türlü hatırlatmayı dilinde tüy bitene kadar konuşan Sağlık Bakanlığı’ mıza. Bu görüntüleri izleyince neler hissetti.

Açıklamalarınıda merak etmiyor değilim.

Polislerimize, askerlerimize, devletin diğer kurumlarında çalışan memurlarımıza, kapıya kadar hizmet eden diğer çalışanlarımıza…

Bu izdihamı yaratanların evlerin de; çocukları, yaşlıları, aile bireyleri yok mu?

Ülkece hastalanırsak şaşırmayın

Açıklama sıralaması

Gece vaktine doğru mu yapılır açıkama diyenlerde var. Sabahtan olması, bir saat içinde karşılaştığımız durumlar göz önüne alınırsa düşünemiyorum bile.

Alınan önlemler, tedbirler, kurallar, iki günlük sokağa çıkma yasağı, sağlığımız için olsada biz gene bildiğimiz gibi yaptık.

İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez.

Kafama takıldı sokağa çıkma yasağı ilanından önce; yasak kapsamı dışında sağlık kuruluşları, eczaneler, fırın, unlu mamül, akaryakıt istasyonlarının bir sonra ki güne açık olacağı söylenseydi belkide bunlar yaşanmazdı. Açıklama sırası da pek normal bir durum gibi gelmedi.

Bizler hayatın her safhasında bilinçsiz yaşadığımız sürece ; huzursuzluğumuz, mutsuzluğumuz artar; acımız, acılarımız döllenir.

Dinlemek için dinlemeyelim, uygulayalım.

İki gün evdeyiz.

Sonrası?

Sağlığın için evde kal!