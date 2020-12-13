Yasak ırk köpekleri satmaya çalışan kişiye 38 bin lira ceza

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta sosyal medya aracılığıyla yetiştirilmesi ve satışı yasak köpek yavrularını satan kişiye 38 bin 252 lira para cezası kesildi.

Kentte bulunan hayvanseverler, bulundurulması, yetiştirilmesi ve satışı yasak olduğu belirtilen Amerikan Staffordshire Terrier ırkı köpek yavrularını sosyal medya aracılığıyla satan N.A. polise şikayet edildi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü hayvanları koruma timi ‘Haydi Ekibi’ tarafından tespit edilen adrese baskın yapıldı. Baskında, yasaklı ırk köpeklerin F.A.’ya ait olduğu tespit edilerek 3’ü yavru 4 Amerikan Staffordshire Terrier ırkı köpek muhafaza altına alındı. F.A.’ya ise Hayvanları Koruma Kanunu maddesi gereğince her bir köpek için 9 bin 563 TL olmak üzere toplam 38 bin 252 TL idari para cezası uygulandı. Köpekler ise belediye veteriner ekiplerine teslim edildi.

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