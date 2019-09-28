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      Yasak Elma 51’inci Bölümü ile FOX Tv’de

      Editör -
      Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır. Yasak Elma 51'inci Bölümü ile FOX Tv'de
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      Simge Sağın öğrencilere konser ve nasihat verdi

      Editör -
      Pop müzik sanatçısı Simge Sağın, dün gece verdiği konserle öğrencilerle buluştu. Sağın, kalbinin sesini dinlemediğinde hata yaptığını söyledi.
      Magazin Haberleri

      Madonna, sağlıklı yaşam detoksu için Antalya’ya geliyor

      Editör -
      Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, New York Manhattan'daki evine Türk hamamı yapan şirketin davetlisi olarak ekim ayı sonunda Antalya'ya geliyor.
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      Red Bull Air’de ünlü isimler bir arada!

      Editör -
      Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde pilot Yağmur Sarıoğlu ve oyuncu Selin Şekerci Red Bull...
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