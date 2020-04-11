Sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul’da yollar boş kaldı. Boş yollar havadan da görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 10 Nisan saat 00.00’dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde İstanbul sokakları boş kaldı. Duraklarda ise otobüs bekleyen vatandaşlar dikkat çekti. Eminönü’nde otobüs bekleyen vatandaşların büyük bir çoğunluğu ise güvenlik görevlisi olduğunu ve gece vardiyasından çıktığını belirtti.

Sokağa çıkma yasağından çalışırken haberdar olduğunu belirten bir vatandaş, “Marmaray’da temizlik personeliyim gece gelmiştik bilgimiz yoktu mecbur kaldık. Şimdi eve gideceğiz. Sadece güvenlik görevlisi arkadaşlar çalışacak biz iki gün ara verdik. Pazartesi devam edeceğiz” dedi.

Eminönü’nde otobüs bekleyen Murat Öcal da “Güvenlik görevlisiyim gece vardiyası vardı. Sabah teslim ettik, eve gideceğim. Güvenlik görevlisi olduğum için çalışma sistemimizde bir değişiklik yok. Tekrar işimizin başına geleceğiz” diye konuştu.