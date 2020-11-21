Yasağa saatler kala Konyaaltı plajına akın ettiler

Süleyman EKİN- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da sokağa çıkma yasağına saatler kala Antalyalılar sahile akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 20.00’de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde Antalya’da vatandaşlar Konyaaltı Sahili ve mesire alanlarında soluğu aldı. Sabah saatlerinde yanlış anlaşılmaktan kaynaklanan sokağa çıkma yasağı tedirginliğini üzerinden atan Antalyalılar, öğleden sonra güzel havanın keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 23 derece olarak ölçüldüğü kentte, hafif rüzgara rağmen sahilin tadını çıkaranlar hem denize girdi hem de piknik yaptı.

Alanya’dan Antalya’ya tatile gelen Tarık Özer, kenti çok sevdiğini belirterek, “Antalya’nın havası güzel, insanı güzel. Sağlığımız için bazı kurallara uymak gerekiyor. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Deniz suyu ılık ama güzel” dedi.

Rusya’dan Antalya’ya tatile gelen Kristina ise denizin ve havanın güzel olduğunu ifade ederek, “Bugün çok mutluyum. Bir süre önce Rusya’dan geldim. Ama yakında gideceğim. Hava çok güzel ve deniz sıcak, insanlar sıcak. Her şey yolunda” diye konuştu.

Sahilde güneşlenen Hülya Tosun, Antalya’da oturduğunu söyleyerek, “Antalya çok güzel. Yukarılarda, dağlarda kar var. Biz burada denizin kenarında oturuyoruz. Çok güzel hava var. Antalya’da yaşamak ayrıcalık. Saat 20.00’de eve kapanacağız” dedi.

DENİZ KEYFİ VE KAR BİR ARADA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ekdağ İşletme Müdürü Arzu Demirkıran da dünyanın en güzel şehrinde, en güzel yerinde yaşadıklarını söyleyerek, şunları söyledi:

“Gerçekten çok şanslıyız. Yan tarafa baktığınızda karı görüyorsunuz, arkada deniz, güneş çok güzel. Hastalığın yaygın olduğu bir dönemde anın tadını çıkarıyoruz. Herkese sağlıklı, huzurlu ve güzel günler diliyorum. Bu güzel hava her zaman bulunmuyor. İnsanların bunu değerlendirmek istediklerini düşünüyorum. Tabii saatler 20.00 olunca herkesin eve gitmelerini diliyoruz. Kurallara uymalıyız.”

FOTOĞRAFLI