Yasağa rağmen yolda halay çektiler

GÜMÜŞHANE,(DHA)- GÜMÜŞHANE’de bir grup arkadaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden yol ortasında halay çekti. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.

Kent merkezinde Gümüşhane-Bayburt kara yolunda gece saatlerinde durdukları otomobilden inen 5 kişi, müzik eşliğinde halay çekti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden grup, bir süre halay çekerek bölgeden ayrıldı. Çevredekilerin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

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