Yasağa rağmen yolda halay çekenlere ceza

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de hafta sonu yolda halay çeken 5 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Özcan Mahallesi Kale Deresi mevkisinde önceki gece yolda duran otomobilden inen 5 kişi, müzik eşliğinde halay çekti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden grup, bir süre halay çekip bölgeden ayrıldı. Çevredekilerin cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince kimlikleri saptanan B.Ö, G.B, M.K, H.A. ve K.C.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.

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