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Yasağa rağmen asker eğlencesi

İstanbul Bağcılar’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir grup genç asker eğlencesi yaptı. Bağcılar Meydanı’nda toplanan gençler sosyal mesafeyi hiçe sayıp, dans etti.

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde bir grup genç askere gidecek arkadaşları için toplandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen arkadaşları için asker eğlencesi düzenleyen gençler, araçlarıyla konvoy halinde dolaştı. Fatih Mahallesi ve Yeni Mahalle’ye ait sokaklarında dolaşan gençler, Bağcılar Meydanı’nda bir araya geldi. Burada yaktıkları meşaleler ve yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etti. Asker uğurlama eğlencesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Editör

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Etiketler: asker eğlencesiİstanbul Bağcılarkoronavirüs tedbirleri
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