Yasağa rağmen asker eğlencesi

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde bir grup genç askere gidecek arkadaşları için toplandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen arkadaşları için asker eğlencesi düzenleyen gençler, araçlarıyla konvoy halinde dolaştı. Fatih Mahallesi ve Yeni Mahalle’ye ait sokaklarında dolaşan gençler, Bağcılar Meydanı’nda bir araya geldi. Burada yaktıkları meşaleler ve yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etti. Asker uğurlama eğlencesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
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