Yasağa aldırmadan sokakta düğün eğlencesi yaptılar

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da gelin-damat, yakınları ile birlikte sokak ortasında eğlence yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve nikahlara 1 saat sınırlandırılması ile davetlilerin isimlerinin sağlık kuruluna bildirilmesi şartı getirilirken, Antalya’da evlenen bir çift, yasağı sokak eğlencesiyle ihlal etti. Kepez ilçesi Yeni Mahalle’de yaşayan çift, sokakta düğün eğlencesi yaptı.

Çift, otomobillerinde açtıkları müzik eşliğinde davetliler ile birlikte göbek atıp, eğlendi.

Mahalleli, sokakta eğlenen gelin ve damat ile yakınlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

FOTOĞRAFLI