YAŞADIM DİYEBİLMEN İÇİN!

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Yine konumuz döndü dolaştı asgari ücrete, insanca yaşamaya geldi. Her zam döneminde bunu konuşuyor, bununla yatıp kalkıyoruz. Her vatandaşın elinde bir hesap makinesi kendi refahını topluyor çıkarıyor. Eski bir tabire göre ekmek bir at oldu ve bizler de peşinden koşar adım ilerliyoruz.

Kolay değil; yok hükmünde ücretlerle çocuk okutmak, geçinmeye çalışmak, nefes almak gerçekten kolay değil. Evet başımızdan geçen bunca derdin sonucunda ekonomik bir buhran içine düşen dünyada herkes için yaşamak belki zordur fakat herkes kendi penceresinden mesul…

Şu aralar yapılacak olan zamla alakalı oldukça fazla tahmin var. Bilirkişilerden değil sadece bu vatandaşlarında içselleştirdikleri ya da asla ihtimal dahi vermek istemeyecekleri rakamlar var. Fakat günün sonunda gerçekleşecek olan tek bir rakam olacak. O gün açıklayacaklar; milyonlarca emekçinin neyi ne kadar yiyeceğine.

Asgari ücret gerçekten çok yönlü düşünülmesi gereken bir alan. Bu ücretin kararı verilirken paranın değeri, işverenin durumu, işçilerin hayatı bunların hepsinin düşünülmesi gerekiyor. Son tahlilde düşündüğümüzde ise enflasyon oranları düşünüldüğünde en az 10 bin TL civarı bir para verilmesi bizi sabit giden bir ekonomik durumda sanırım aç ve açıkta bırakmayacaktır. Fakat ne yazık ki açlık sınırını açıklayanlar yine açlık sınırında teklifler vermeye devam ediyor. Bunu duymak dahi garip olsa da ne yazık ki böyle…

Açlığa düşüncelerde mahkûm etmek dahi bilirkişilerin, sendikaların en son yapması gereken hareketken, işçinin emekçinin hak savunması haricinde herhangi bir dertlerinin olmaması gerekirken deri koltuklardan bir parça komedi yükselmeye devam ediyor. Umarım en kısa zamanda titreyip kendilerine gelirler ve bulundukları yerin gerçek amaçlarına hizmet ederler. Emekçinin hak savaşında emekçinin yanında dururlar; yaşadım diyebilmek için…