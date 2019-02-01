İstanbul merkezli 40 ilde başlatılan yasadışı bahis operasyonunda 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen yasadışı sanal bahis soruşturmasında 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlan Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” ettikleri gerekçesiyle 207’si İstanbul’da bulunan şüphelilerin yakalanması için 40 ilde operasyon başlattı.

ADANA’DA ‘YASA DIŞI BAHİS’ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Adana’da, İstanbul merkezli olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında, 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, hakkında gözaltı kararı verilen 394 kişinin yakalanması için 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana’da da çok sayıda adrese baskın yapan polis ekipleri, 1’i kadın 10 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.