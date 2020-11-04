Yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 8 gözaltı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 112 Acil Komuta Merkezi'nde yaptığı değerlendirme toplantısında, ''114 canımızı kaybettik, 107 vatandaşımızı enkazdan sağ salim bir şekilde kurtardık. Bin 35 vatandaşımız yaralı durumda ve tedavileri tamamlanan 898 vatandaşımız taburcu oldu. 137 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 4’ü ağır olmak üzere 12 yoğun bakım hastamız var'' dedi.