Yasa dışı bahis şebekesi, para transferinde öğrenci ve ev kadınlarının hesaplarını kullanmış

Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden yasa dışı bahis oynatan 59 kişi yakalandı. Şüphelilerin, üniversite öğrencilere ve ev kadınlarına bin 350 lira maaş vererek banka hesaplarını kiraladıkları ve bankalar arası transfer yapmak için 3 bin lira maaşla ‘transfer görevlisi’ tuttukları öğrenildi.

​İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ‘sanal devriye’ ekipleri, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, savcılıktan alınan izinle şüphelileri tespit etmek için teknik ve fiziki takip başlattı. 6 ay süren takip sonucu şüphelilerin organize hareket ettikleri ve suç örgütü oluşturdukları, örgüt liderinin İbrahim D., yöneticilerinin Murat S., Fatih Nevzat B. ve Yunus Emre U. olduğu belirlendi. Polis ekipleri isimleri belirlemesinin ardından 2 Mart Salı günü şafak vakti Adana merkezli Osmaniye ve İzmir’de operasyon düzenledi. 72 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapan polisler, 7’si kadın, 59 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 13 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, şüphelilerin 3’ünün evinde 73 bin lira ve 100 Euro, 2 tabanca, 1 uçaksavar mermisi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirdi.

EMNİYETE ÇAĞRILINCA ŞAŞIRDILAR

Suç örgütünün, aralarında üniversite öğrencisi, ev kadını ve işsizlerin de bulunduğu 86 kişiye ait 199 banka hesabını, bin 350 lira maaş karşılığı kiraladığı belirlendi. Sorgulanmak üzere emniyete çağrılan şüphelilerin 6 aylık hesap hareketlerinin 87 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi. Şüphelilerden A.K.’nin hesap hareketliliğinin 3 milyon, I.K.’nin 8 milyon, U.S.‘nin ise 5 milyondan liradan fazla olduğu öğrenildi. Ekipler, bu şüpheliler üzerinden 6 ayda 87 milyon 300 bin lira paranın çete liderine aktarıldığını tespit etti. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, hesaplarında 6 ayda milyonlarca lira olduğunu öğrenince şaşırıp, bu kadar para olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi.

3 BİN LİRA MAAŞLI TRANSFER GÖREVLİSİ

Ayrıca, hesaplarda biriken paraların 15 bin TL tutarına ulaşınca, banka tarafından fark edilmemesi için başka hesaplara transferini yapması amacıyla 3 bin lira maaş verilerek transfer görevlisi kiralandığı tespit edildi. Transfer görevlisinin, yakalanmamak için ATM yerine mobil bankacılık sistemiyle paraları bir üst hesaba aktardığı belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ederken, polisin şafak vakti operasyon anı dronla görüntülendi.

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