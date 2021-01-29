Yasa dışı bahis oynatan 2 kişiye gözaltı, oynayan 15 kişiye 150 bin TL ceza

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde, yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 15 kişiye ise 150 bin TL idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen Ö.D. ve İ.P.’yi, 3 ay süren çalışma sonucu tespit etti. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçildi. Şüpheliler Ö.D. ve İ.P., düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet yasa dışı bahis kuponu yazıcısı, 4 adet rulo kupon slibi, 2 adet kupon çıktısı, 840 TL nakit para ve 6 adet üzerinde yasadışı bahisle ilgili not bulunan kağıt ele geçirildi.

YASA DIŞI BAHİS OYNAYAN 15 KİŞİYE 150 BİN TL CEZA

Öte yandan, şüphelilerin iş yerine gelerek yasa dışı bahis oynadığı saptanan 15 kişiye ise toplamda 150 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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