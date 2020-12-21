Yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli adliyede

Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA) – SAMSUN merkezli 4 ilde, aylık 10 milyon TL’lik para hareketi bulunan yasa dışı bahis çetesinin Karadeniz sorumlularına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 21’i adliyeye sevk edildi, 8 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay süren takip sonucu yasa dışı bahis çetesinin Karadeniz sorumluları olduğu değerlendirilen şüphelileri takibe aldı. Çete lideri Mesut B., operasyondan bir süre önce sahte kimlikle yakalandığı gerekçesiyle cezaevine girdi. Şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, Samsun merkezli düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul, Amasya ve Van’da bulunan 30 farklı adrese eşzamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan detaylı aramada, 457 banka kartı, 358 kullanılmamış sim kart, 35 cep telefonu, 12 hard disk ele geçirildi. Şüphelilerin, paravan şirket üzerinden aldıkları telefon numarası ve hesap numaraları ile ayda 10 milyon TL’lik yasa dışı bahis parası transferi yaptıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i emniyette alınan ifadesinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakıldı. 3’ü kadın 21 şüpheli ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Çek çek, adam öldürdük sanki” dedi.

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