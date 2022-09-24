Yaş almayız bir sıkıntı yok

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Nasıl geçtiğini anlamadan aradan beş yıl daha geçti. Modalı sevgili dostum İzel Rozental sizlere Şu notlarla yazdığım; “Sanki birisi İzel beye “yediğin içtiğin seni olsun bana gördüklerini, yaşadıklarını anlat” demiş. Yaşdaşım, lise komşumda karikatürist alışkanlığıyla karakalem çizer gibi çalakalem Moda’sını yazmış. O Saint Joseph’de ben Kadıköy Maarifte okumuştuk. Anlattıkları, daha doğrusu yaşattıkları her yerinden anılarıma, yaşanmışlıklarıma dokundu. Rozantal’in MODA SEVGİLİM YENİDEN kitabını okurken Yandex sokaklar arası 3D programında gibi oldum. Teker teker Moda semt ikonları; eski Koço Rum Lokantası, ağabeyimin de mezunu olduğu freré’ler okulu Saint Joseph, Mimar Vedat Tek’in iskelesi, Emin Onat’ın evi, Mustafa’nın çayırı vb. kent mobilyaları gözümde canlanıverdiler. Rozantal’de kadınlar hamamından “Annene söyle de babanı da getirsin” diye kovulduğunda ergen kıvamına geldiğini anlayan her Modalı delikanlının geçtiği Arnavut kaldırımı yollardan geçmişti. Levent Yüksel’in günümüze taşıdığı Orhan Veli’nin “hani o Mualla’yı sandala atıp…”şarkısı kıvamında delikanlı coşkusuyla tahtalardan her yaz baştan kurulan Moda Kadınlar Hamamı önüne demir atıp röntgene yatmış. Rum kızlarıyla ”cicini göreyim” teranesiyle evcilik oynamış. Sandal sefaları akşamlarında Moda Deniz Kulübü’nden gelen müzik ruhunun gıdası olmuş.

Rol modeli, matematikle başım hoş olmadığı için benimde ekstra ders aldığım Mösyö Matalon’u Moda Deniz ve Lozan Kulübü briç dersleri özelinde anlatırken dönemin yüksek sosyete yaşamının karikatürünü ustalıkla çiziveriyor.” Kitabı sonrasında bir hayli damardan olmuş birbirini takip eden öyküler toplamı ERGENLİK SİVİLCELERİ kitabını yayınladı. Birçok yönüyle anı-anlatı türünde seyreden öykülerde Mişu adlı kahramanımızın başından geçen olayları anlatıyor Rozental.

Dönemin kozmopolit İstanbul’unda yakın arkadaşı Jojo ile birlikte Mişu’nun, ilk erkeklik tecrübelerinden futbola, mahalle savaşlarından yaz aşklarına büyümü hikâyeleri ile içinde büyüdüğü çevreyi ve dünyayı keşfetme serüvenlerinin hikâyesi. İlk gençlikten günün birinde 65 yaş üstü oldukları için “sokağa bile çıkamadıkları” günlere uzanan hikâyelerde Rozental, çocukluğun ve maceracı ruh halinin ne zaman ve nasıl sona erdiğinin cevabını arıyor… Cevap ben de aslında… Moda Mektep sokak No; 22 tavan arasında ki ceviz sandıktaki Kinsey Raporlarını, orta kat kiracımız özgün Şair Celal Sılay’ın özel resimlerini karıştırmak gibi gibi ergenlik haşarılıklarını yitirmedikçe yaş almıyor insan… aynı yere bir sanatçının koyduğu tahta heykelle dalga geçebilecek kadar espirinizi kaybetmediyseniz karada ölüm yok….

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