Yarıyıl tatili için en güzel rotalar

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Online seyahat bileti, araç kiralama ve otel rezervasyonu platformu Obilet.com, bu yıl 23 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatili içinçocuklarla gidilebilecek keyifli rotaları paylaştı. Listede Türkiye’nin ve Avrupa’nın en çok tercih edilen turizm şehirlerinden huzur, tarih ve doğayla iç içe yerlere, dolu dolu bir tatil yaşamak için birçok alternatif yer alıyor.

Bu yıl 23 Ocak’ta başlayarak 3 Şubat’ta sona erecek olan yarıyıl tatilinde aileler için hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok rota seçeneği var. Obilet.com’un paylaştığı rotalar eğitim-öğretime kısa bir mola vermek isteyen çocuklarla ebeveynlerini bekliyor.

Nefes kesen güzellikleriyle Kapadokya

Etkileyici manzaralarıyla Kapadokya, eğitim döneminin yorgunluğunu atmak ve güzel anılar paylaşmak için ideal bir gezi rotası sunuyor. Yer altı mağaraları, Peri Bacaları, gün batımı manzaralarıyla büyüleyen Kapadokya’da balon gezisi, Saç Müzesi, çömlek ustalarından çömlek yapımı dersleri gibi çocukları heyecanlandıracak ve yetişkinlere de hitap edebilecek birçok aktivite seçeneği var.

Doğanın ortasında nefes aldıran Sapanca

İstanbul’a yakınlığıyla kısa süreli kaçamaklar için ideal bir rota olan Sapanca, yarıyıl tatilinde gerçek anlamda dinlenmek isteyen ailelere doğayla iç içe bir tatil olanağı sunuyor. Göl ve çevresindeki ormanlık alanlar, birçok konaklama seçeneği ve mesire yerleriyle Sapanca’da şehrin gürültüsünden uzak, temiz havada sakin bir yarıyıl tatili geçirmek mümkün.

Tarihi evleriyle safranın diyarı Safranbolu

Karabük Safranbolu, özenle korunan Osmanlı mimarisi örneği evleri ve uygun konaklama alternatifleriyle yarıyıl tatili için konforlu ve ekonomik bir seçim. Yarıyıl tatilinde kalabalık şehirden bu harikulade Anadolu ilçesinin tarih dolu atmosferine geçmek, hem çocuklara hem de ebeveynlere nefes aldıracak. Safranbolu; enfes yemekleri, tarihi çarşıları, meşhur safranı ve hediyelik eşya seçenekleriyle aile tatili yapılabilecek yurtiçi rotaları arasında öne çıkıyor.

Facade of Nikola Tesla Museum in Belgrade Beautiful vibrant colorful balloons in sunrise light in Cappadocia.



Atatürk Evi ve enfes mutfağıyla Selanik

Karayoluyla da ülkemizden kolayca ulaşılabilen Selanik, komşu ülke Yunanistan’da yarıyıl tatili için ideal bir rota alternatifi. Selanik, çocuklara farklı bir kültürle tanışma olanağı sunarken tavernaları, kiliseleri, kordonu, kuleleriyle eğlence ve kültürün iç içe geçtiği bir yarıyıl tatili vadediyor. Selanik’te bulunan Atatürk Evi’ni gezerken çocuklar Atatürk’ü daha yakından tanıyabilecek.

Osmanlı mirasıyla Avrupa kültürünün buluştuğu şehir Saraybosna

Ortasından geçen ırmağıyla, Baş Çarşı, camiler, kiliseler ve sinagogların bir arada yer aldığı, Balkanların özgün ve tarih kokan kentlerinden Saraybosna, yarıyıl tatilinde tercih edilebilecek gerçek bir kültür rotası. Aynı zamanda kentin yakınında bulunan kış turizmi merkezi Bjelasnica da kayak tutkunları için güzel bir seçenek sunuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz girişin mümkün olduğu Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna, aynı zamanda zengin mutfağıyla da ailelere unutulmaz bir tatil yaşatacak.

Çocuklar için eğlenceli bir rota: Belgrad

Balkanların en renkli rotalardan biri olan Sırbistan, vizesiz olmasıyla da ailelere yarıyıl tatili için ideal bir alternatif sunuyor. Belgrad’da, çocuklarla gezilecek ve keşfedilecek çok sayıda yer var. Belgrad Hayvanat Bahçesi’nin yanı sıra kentte yer alan çoğu park, çocuklar için adeta bir oyun alanı şeklinde tasarlanmış. Şehrin en çok gezilen yerlerinden biri de Nikola Tesla Müzesi. Ebeveynlerin merakla gezdiği bu müzede çocuklar minik kâşiflere dönüşebilir.

Sakin şehir Seferihisar’da yarıyıl molası

İzmir şehir merkezine yakınlığıyla İzmir gezisinin de eklenebileceği bir yarıyıl tatili planı için Seferihisar harika bir seçenek. Sakin şehir unvanına sahip, sessizliği ve huzuruyla şehirden kaçmak isteyen ailelerin tercihi Seferihisar’ın Sığacık beldesi, hem çocuklar hem yetişkinler için dinlenme olanağı sunuyor. Zeytinyağı ve zeytinyağı sabunu gibi doğal ürünler, tezgâhlarda satılan hediyeliklerle Ege’nin ruhunu Seferihisar’da kışın da yaşamak mümkün.

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