Yarıyıl tatili için ek YHT seferleri konuldu

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, yarıyıl tatili nedeniyle artan talebi karşılamak için Ankara-İstanbul, Ankara-Konya arasında ilave yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin konulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yarıyıl tatilinin 23 Ocak-3 Şubat’ta olacağı belirtildi. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nün, artan talepleri karşılamak için 21-22 Ocak, 3-4 Şubat’ta Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya arasında ek YHT seferleri koyduğu belirtilen açıklamada, “İlave seferler Ankara-İstanbul için Ankara’dan 10.15′ te, İstanbul’dan 17.10’da Ankara-Konya için ise Ankara’ dan 10.30’da, Konya’dan ise 13.10’da hareket edecektir” denildi.

Toplam 16 ek seferin yapılacağı vurgulanan açıklamada, 7 bin 152 ilave yolcu kapasitesi sağlanacağı duyuruldu. Açıklamada, “Halen Ankara-İstanbul arasında karşılıklı olarak 24 seferle günde ortalama 12 bin 500 yolcu, Ankara-Konya ve Ankara-Konya-Karaman arasında günde 14 seferde ortalama 5 bin 100 yolcu seyahat ediyor. Konvansiyonel hatlarda da gelen talep doğrultusunda kapasite artışı sağlanacaktır” denildi.

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