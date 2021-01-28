Yarıyıl tatili, hem turizmcilerin hem de öğrencilerin yüzünü güldürdü

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- DÜNYANIN sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatili dolayısıyla öğrencilerle dolup taştı. Öğrenciler, kayak kulüplerinin açtığı kayak kurslarına ilgi gösterdi. Kayak kullanmayanların ise ilk tercihi, kızakla kaymak oldu. Otel müdürü Veli Tuzak, pandemi nedeniyle yüzde 70’le sınırlandırılan doluluk oranını yakaladıklarını söyledi.

Kent merkezine 5, havalimanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi’ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte, karlı doruklarda kayak yapma olanağı buluyor. Yeni yılın ilk günlerinde Palandöken’deki tesislerde doluluk oranları, beklentileri aştı. 20’nin üzerinde kayak pisti bulunan ve aynı anda 15 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken’de kayak ve snowboard yapmayı bilmeyenler ise kızakla kayıyor.

Okulların yarıyıl tatiliyle Palandöken Kayak Merkezi, ailelerin akınına uğradı. Kayak öğrenmek isteyenler, gün boyu düşe kalka pistlerde boy gösterdi. Aileler, çocuklarıyla birlikte kayak yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

‘PANDEMİ KURALLARINA UYARAK KAYAK ÖĞRETİYORUZ’

Kayak eğitmenleri, pandemi nedeniyle kursiyerlerin sayısını kısıtlı tuttuklarını söyledi. Kayak eğitmeni Beyaz Erzütü, “2021 sezonunu açtık. Öğrencilere tatil boyunca 09.00 ile 16.00 saatleri arasında temel eğitim kurallarını bütün detaylarıyla öğretmeye çalışıyoruz. Pandemi süreci olduğu için sosyal mesafe kurallarına uyarak eğitimleri sürdürüyoruz. Öğrenciler başarılı, sezon sonunda iyi bir kayakçı olacaklar” diye konuştu.

‘SEZONU İYİ TAMAMLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ’

Pandemi nedeniyle yılbaşı döneminde yaşanan kaybı, yarıyıl tatilinde telafi edeceklerine inandıklarını söyleyen otel müdürü Veli Tuzak da şunları söyledi:

“Pandemi sürecinde dağdaki bütün oteller sosyal mesafeyi baz alarak kapasitelerine göre doluluk oranlarını netleştirdi. Biz de otelimizde eski doluluk oranımıza göre yüzde 70 oranında misafir kabul edeceğiz. Kayak ve odamızdan gelen misafir alanlarına kadar 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyoruz. Sömestir dönemi için müşteri taleplerimiz iyi durumda. Şu anda bölgede yüzde 70’e yakın doluluk oranını yakaladık. Otel olarak da sezonu en iyi şekilde tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Kar kalitesi çok iyi, tesislerimiz tamamen açık. Geçen hafta itibarıyla güney ve kuzey pistlerimiz Konaklı da dahil olmak üzere açıldı. Bütün misafirlerimizi bu güzellikleri yaşamaları için Palandöken’e bekliyoruz.”

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