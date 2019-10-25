Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yılı kutlamaları için özel hazırlıklar yaptıklarını duyuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet, hiç şüphesiz, geleceğimiz adına en büyük güvencemizdir.
KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), kuruma yapılan çok sayıda başvuru sonrası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan sınav başvuru ücretlerinin makul düzeye çekilmesi için düzenleme yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.
TÜRKİYE’DE görülen jinekolojik kanserlerin rahim, rahim ağzı, yumurtalık, vulva ve vajina kanserleri olduğunu belirten Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Numanoğlu, bu kanserin en sık 45-50 yaş aralığında görüldüğünü söyledi.
Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yıllarında da devam ettiklerini duyurdu. Markanın 2019-20 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için objektif karşısına geçen Burak...