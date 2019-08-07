Yarışmacılar Hayalleri ve Sözcükleriyle Yarışacak

Bu yıl 21’incisi düzenlenecek olan TBD Bilim Kurgu Öykü Yarışması bilim kurgu sevenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yarışmacılar hayalgüçlerinin sınırlarını sözcüklere dökerek yarışmada birinci olmak için çaba gösterecek.

Ülkemiz ne yazık ki okuma ve yazma oranlarında gelişmiş ülkelerin standartlarının çok altında seyrediyor. Toplumca okuma alışkanlığımızın olmadığını söyleyebiliriz. Öyle ki geçtiğimiz yıl Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (DESAM) Türk halkının kitap okuma alışkanlığı üzerine yaptığı araştırmalara göre ünyada en fazla kitap okuyan ülkelerin başında, yüzde 21 ile Fransa ve İngiltere var. Ardından, yüzde 14 ile Japonya geliyor. ABD’de bu oran yüzde 12 olarak göze çarparken İspanya’da yüzde 9. Türkiye ise yüzde 0,1’lik kitap okuma oranıyla 86’ncı sırada yer aldı. Türkiye’de en çok kitap okuma oranıyla Ankara birinci sırada yer alırken Urfa sonuncu sırada yer alıyor.

Türkiye’de kitap okuyanların yüzde 45’i aşk, yüzde 43’ü din (namaz hocası-dua kitapları), yüzde 12’si masal, fıkra, siyaset, kişisel gelişim kitapları okuyor. Kitaba yılda 5,5 lira ayrılıyor. Rapora göre ayda cep telefonu ve iletişim masraflarına 173 lira ayıran 4 kişilik bir Türk ailesi kitaba ise yılda sadece 5,5 lira ayırıyor.

Okuma ve yazma alışkanlığının artırılması için devlete, STK’lara ve derneklere büyük iş düşüyor. Okumayı ve bununla birlikte hikaye, öykü gibi yazı türleri üzerinde yazılar yazılabilmesi için ciddi bir teşvik gerekiyor. Türkiye Bilişim Derneği bu noktada önemli işlere imza atıyor. TBD’nin 21’incisini düzenlediği Türkiye’nin ilk Bilim Kurgu Öykü Yarışması’na her geçen yıl katılım oranları artıyor. Ortalama 300 yarışmacı hayalleri ve sözcükleriyle mücadele ediyor.



Bu yıl yaratıcılığın, hayallerin ve sözcüklerin mücadele edeceği Öykü Yarışması için başvurular, eserler ile birlikte, 31 Ağustos tarihine kadar TBD’ye teslim edilebilecek. TBD’nin 1998 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği “TBD Bilim Kurgu Öykü Yarışması” bu yıl da bilim kurgu sevenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu yıl da belirli bir temayla sınırlandırılmayan yarışmada, katılımcıların düşleri, düşünceleri, imge ve simgeleri bilim kurgu türünde öyküleştirerek, farklı zaman, mekân ve olgu dünyasına taşıması hedefleniyor.

“1998 YILINDA HEYECANLA BAŞLATTIK”

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Yarışma ile ilgili konuşan TBD Başkanı Rahmi Aktepe Türkiye’de bilim kurgu türü öykülerin hak ettiği değeri görmediğini söyledi. Aktepe, “Bugünki temel konumuz tabiki temel bilişim değil. Bilim kurgu konusunu görüşmeye geldik. 1998 yılında başlattığımız ve aralıksız sürdürdürülen bir öykü yarışması. Tabi hep ifade edilen bir cümle var; hayal etmek güzel ama hayal edebilmek için temelinde bilgi ve bilim olması gerekiyor. Yani bilim ve bilgiye dayalı hayal ancak güzel olan hayal diye düşünüyoruz. Bu Bilim-Kurgu Yarışmasını 1998 yılında bu heyecanla başlattık. Geldiğimiz noktada 21’incisini gerçekleştiriyoruz.

Çok fantazi olarak görülen bir konu da olabilir. Aslında detaylı düşündüğünüzde sanat ve edebiyatı da içine alan hakikaten önemli bir konu ve gelişmenin de temeli olan bir konu. Çocuklarımıza da hayal edin, hayal kurun, her şey hayalle başlar gibi cümleler bu alanda, yani bilim-kurguda tam karşılığını buluyor. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir etkinlik. Zaman zaman aslında derneğimizin maddi sorunlar yaşadığı dönemleri hatırlıyorum. Bu süreçlerde ilk vazgeçilmesi gereken konuda sanki bu yarışmaymış gibi algılar oluşuyordu ama ben TBD Başkanı olduğum süreçte böyle bir şeye kesinlikle müsade etmedim. Gerekirse masraflarını kendim üstlenirim dediğimi hatırlıyorum. Her yılda ödül alan öyküleri kitap haline getiriyoruz. Kütüphanemiz bu konuda oldukça fazla gelişmiş durumda” dedi

“GELİŞMEMİZDE BİLİM VE SANAT ÇOK ÖNEMLİ”

20. TBD Bilim Kurgu Öykü Yarışması’nda “Bilinmeyen Oran” isimli öyküsü ile birinci olan Özgür Hünel, bilimde ve sanatta ilerlemenin hem bireysel hem de toplumsal gelişmenin anahtarı olduğunu belirterek şu mesajları verdi:

“Gelişmemizde, bilim ve sanat çok önemli etken. Sanatın hangi branşı olursa olsun, aklınıza iyi olduğunu düşündüğünüz bir fikir geldi mi, onu elinizden gelen en iyi şekilde yaratıp gerçekliğe dönüştürmeden rahat etmezsiniz. Eserin bu doğum süreci sancılıdır ama doğumdan sonraki haz daha büyüktür. Ben de birincilik gibi bir derece elde ederek, mutluluğumu ikiye katlamış oldum. Bilim kurgu edebiyatı geçmişte çocuk işi olarak görülüyordu ama neyse ki artık değeri anlaşıldı ve ciddi bir edebiyat türü olarak hak ettiği konuma ulaştı. Bilim kurgunun önemi başka bir yerdedir; o bize gerçekleştirmeden önce hayalini kurmanın önemini öğretir. TBD’ne bu alana verdiği değer ve destekten ötürü teşekkür ederim. Bu yarışmanın mümkün olan en uzun süre devam etmesini, alabildiği tüm destekleri almasını ve Türk bilim kurgu edebiyatına yeni eserler ve yeni yazarlar kazandırmaya devam etmesini gönülden diliyorum.”

SONUÇLARI 2019 KASIM’DA

Yarışmaya katılan öykülerde en fazla 2 bin sözcükten oluşma, Türkçe olma, bilim kurgusal ögelerle hazırlanma, daha önce basılı ya da dijital herhangi bir mecrada yayınlanmamış olma ve özgün olma şartları aranıyor. Yarışmanın sonuçları 6-7 Kasım 2019 tarihleri arasında BTK Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan 36. Ulusal Bilişim Kurultayında 2019 yılının Kasım ayında açıklanacak. Jürinin değerlendirmesi sonunda birinci seçilen öyküye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye ise bin TL ödül verilecek.

TBD 21’inci Bilim Kurgu Öykü Yarışması’nın seçici kurulunda Asiye Bendon, Barış Emre Alkım, Cem Kılıçarslan, Ekin Açıkgöz, Kadir Yiğit Us, Murat Uyurkulak, Özgür Tacer, Sedef Özkan, Seda Uyanık, Tevfik Uyar yer alacak.

ÖYKÜLER KİTAPLAŞTIRILACAK

Bu arada TBD, Türkçe bilimkurgu yapıtlarının sayısını artırmak amacıyla düzenlediği Bilimkurgu Öykü Yarışması’na bugüne kadara katılan ve basıma değer görülen öyküleri kitaplaştırıyor. Bu yılki yarışmada dereceye girecek öyküler içinde seçici kurul tarafından seçilenler de kitap olarak yayınlanacak.