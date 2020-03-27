Şu kısacık hayatımızda en değerli hazinemizin SAĞLIK olduğunu, son yaşadıklarımız göstermiştir.



Dünya, hızla kendini geliştirmiş, mutasyona uğramış, öldürücü bir virüsle uğraşırken, başımızı kuma sokup, sonumuzun gelmesini elbette bekleyemeyiz.



Günden güne kaybettiklerimiz katlanarak çoğalırken, günübirlik tedbirlerle bu sorunu çözebilir miyiz? Unutmayalım ki, yapılacak her yanlış kararın faturasını hepimiz öderiz.

Başka ülkelerin yaptığı testlerden, çok daha az testlerle; gerçek vakaların sayısını bilebilir miyiz? HAYIR! Öyleyse daha çok TEST,

TEST, TEST…



Kovit-19 konusunda alınan bazı kararlar, bu konuda etkili sonuçlar vermezse, bizlerin gelecek hakkında tahminlerde bulunması, düşünmesi ürkütücü olabilir. Dünyada alınan kararların, doğruları ve yanlışları üzerinden dersler çıkarıyor muyuz?



Virüsle şaka yapılmaz, oyun oynanmaz. Biliyoruz. Öyleyse, zamanında alınması gereken kararları geciktirdiğimiz her günün, insanlarımız üzerinde ağır bir bedeli olur. İnsanın sağlığı, her şeyden önce gelir. Virüsle mücadelede adım adım karantina olmaz; ya tam olur, daha çabuk kurtuluruz ya da olmaz, gün gün sürünerek ölümümüzü bekleriz.



Sokaklar, gayriciddî yaklaşımlarda olup toplu halde gezen insanlarla dolu, öyle insanlarla kısa sürede ciddi sonuçlar alabilir miyiz? Alamayız. Daha etkili tedbirler almalıyız öyleyse. Ülkemiz için, geleceğimiz için…



Zamanında alınması gereken kararları almaz, zamana yayarsak; bunun hem insani, hem de ekonomik boyutunu birlikte öderiz. Bunlar yetmez gibi bir de evden çıkamayanların bir süre sonra artan psikolojik sorunlarıyla da karşılaşabiliriz. Sağlık, ekonomi sorunlarının üst üste gelmesi, domino taşlarının devrilmesi gibi insanların ruh halleri üzerinde de geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. DİKKAT!



Fransa, İspanya, İtalya, Belçika gibi birçok ülke vatandaşlarını düşünerek, ülke karantinası uygulanmaya başlandı. Çünkü bu salgın yavaş yavaş değil de sağanak yağan yağmur gibi katlanarak çoğalırsa; hiçbir sağlık kurumu, personeli, malzemesi yetmez ve birçok hasta tedavi görecek yer bulamaz. Zamana yaydıkça, başta alınması gereken birçok kararı en sonunda alırsak, bunun ülkemiz için bedeli ağır olur. Hep beraber evde kalalım.



Geç kalan bazı ülkeler gibi, insanlarımızı feda mı edeceğiz? HAYIR! Hangi yaşta olursa olsun, her insanımız değerlidir.

Zararın neresinden dönülürse kardır.



İller arası karantinalar uygulanmalı… Bilim Kurulunun uygun göreceği gün kadar, karantina altında olmalıyız. Yaz gelince kendiliğinden geçer deyip zamana yayarsak, ileride istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz. Vicdanı olanlar, o bedelleri taşıyabilir mi?



Geciktirilmiş her karar; umudu sönen hayatlarla doludur. Kısa hayatımızı daha da kısaltmayın.

Öyleyse; YARIN ÇOK GEÇ, ŞİMDİ!